ATP Barcellona 2023: gli italiani nel tabellone principale e nelle qualificazioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Da Montecarlo a Barcellona. Il percorso di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potrebbe incrociarsi nuovamente dopo il Principato. I due azzurri, che oggi si affronteranno nei quarti di finale nel Principato, saranno tra i protagonisti anche sulla terra rossa spagnola. Sinner avrà con ogni probabilità la testa di serie numero cinque, visto che sono iscritti al torneo anche Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Daniil Medvedev, che sono tutti davanti all’azzurro nel ranking mondiale. In ogni caso l’altoatesino è tra i favoriti per la vittoria finale e potrebbe anche esserci un ennesimo scontro con Alcaraz dopo quelli di Indian Wells e Miami. Nella entry list ufficiale, con l’assenza dell’ultima ora di Rafael Nadal, Musetti occupa l’undicesima posizione. Le possibilità di un nuovo derby azzurro ci sono assolutamente. Per il toscano Barcellona ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Da Montecarlo a. Il percorso di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potrebbe incrociarsi nuovamente dopo il Principato. I due azzurri, che oggi si affronteranno nei quarti di finale nel Principato, saranno tra i protagonisti anche sulla terra rossa spagnola. Sinner avrà con ogni probabilità la testa di serie numero cinque, visto che sono iscritti al torneo anche Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Daniil Medvedev, che sono tutti davanti all’azzurro nel ranking mondiale. In ogni caso l’altoatesino è tra i favoriti per la vittoria finale e potrebbe anche esserci un ennesimo scontro con Alcaraz dopo quelli di Indian Wells e Miami. Nella entry list ufficiale, con l’assenza dell’ultima ora di Rafael Nadal, Musetti occupa l’undicesima posizione. Le possibilità di un nuovo derby azzurro ci sono assolutamente. Per il toscano...

Tennis, Nadal si cancella dall'Atp 500 di Barcellona: 'Non sono ancora pronto' Slitta ulteriormente il rientro di Rafa Nadal , che dopo la rinuncia a Montecarlo si è cancellato anche dall' Atp 500 di Barcellona 2023 . Ad annunciarlo è stato proprio lo spagnolo con un post su Instagram : ' Barcellona è un torneo speciale per me , perché è il mio club di adozione e perché giocare in casa ...