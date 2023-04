Atletico Madrid, De Paul in uscita: il Milan ci pensa (Di venerdì 14 aprile 2023) L’Atletico Madrid ha messo sul mercato Rodrigo De Paul e il Milan starebbe pensando al centrocampista ex Udinese L’Atletico Madrid ha messo sul mercato Rodrigo De Paul e il Milan starebbe pensando al centrocampista ex Udinese. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’argentino potrebbe lasciare Madrid nel mercato estivo ma per un prezzo non inferiore ai 35/40 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 aprile 2023) L’ha messo sul mercato Rodrigo Dee ilstarebbendo al centrocampista ex Udinese L’ha messo sul mercato Rodrigo Dee ilstarebbendo al centrocampista ex Udinese. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l’argentino potrebbe lasciarenel mercato estivo ma per un prezzo non inferiore ai 35/40 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

