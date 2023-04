(Di venerdì 14 aprile 2023) Allenamenti a Roma con lo scudo aerodinamico per il campione olimpico. ROMA - Giornata importante per Marcell. Sulla pista d'della Caserma dell'Arma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto" ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Jacobs 'Voglio l'oro ai Mondiali' - sportface2016 : #Jacobs 'Obiettivo oro ai Mondiali e alle Olimpiadi' - fenomenogabry : Kerley-Jacobs, scontro sui social tra i campioni dei 100 metri. L'attacco dello statunitense: 'Non lo temo'… - MassimoChiaram7 : RT @Gazzetta_it: Kerley-Jacobs: botta e risposta sui social tra cani, leoni e una rivalità che monta -

Allenamenti a Roma con lo scudo aerodinamico per il campione olimpico. ROMA - Giornata importante per Marcell. Sulla pista d'della Caserma dell'Arma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto" di Roma, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 si è sottoposto ad alcuni test utilizzando ...'Il mio principale obiettivo stagionale è far bene ai Mondiali di Budapest ad agosto, è l'unica medaglia che mi manca' . Lo dice Marcellalla pagina del Coni dedicata alle prossime Olimpiadi, Road to Paris 2024. 'A fine 2023 sarò soddisfatto se mi sarò laureato Campione del Mondo. La staffetta Siamo un gruppo molto unito. Ci ......'Leggera azzurra. Sull'oro dei 60 metri agli Europei indoor di Samuele Ceccarelli: "Un qualcosa di sensazionale. Ceccarelli ha compiuto dei miglioramenti incredibili, al cospetto di un...

Jacobs: "L'obiettivo è l'oro ai Mondiali e alle Olimpiadi" SPORTFACE.IT

Allenamenti a Roma con lo scudo aerodinamico per il campione olimpico.ROMA (ITALPRESS) - Giornata importante per Marcell Jacobs. Sulla pista d'atletica della Caserma dell'Arma dei Carabinieri "Salvo D ...Lo dice Marcell Jacobs alla pagina del Coni dedicata alle prossime Olimpiadi, Road to Paris 2024. “A fine 2023 sarò soddisfatto se mi sarò laureato Campione del Mondo. La staffetta Siamo un gruppo ...