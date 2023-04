Atletica, Jacobs: “Mondiali e Olimpiadi. L’obiettivo è l’oro nei 100 metri” (Di venerdì 14 aprile 2023) Giornata importante per Marcell Jacobs. Sulla pista d’Atletica della Caserma dell’Arma dei Carabinieri ‘Salvo D’Acquisto’ di Roma, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 è stato sottoposto ad alcuni test utilizzando lo scudo aerodinamico realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. L’Azzurro, sotto la supervisione dei tecnici dell’Istituto e dell’allenatore Paolo Camossi, si è sottoposto a delle prove di resistenza alla velocità sui 150 metri in cui ha raggiunto anche i 10 metri al secondo. A distanza di nove mesi dai test svolti in preparazione dei Mondiali di Eugene 2022, il campione di Tokyo 2020 è tornato sulla pista di Tor di Quinto per misurarsi ancora con lo scudo sviluppato da un progetto del 1987 del professor Antonio Dal Monte, già ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023) Giornata importante per Marcell. Sulla pista d’della Caserma dell’Arma dei Carabinieri ‘Salvo D’Acquisto’ di Roma, il campione olimpico dei 100e della staffetta 4×100 è stato sottoposto ad alcuni test utilizzando lo scudo aerodinamico realizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. L’Azzurro, sotto la supervisione dei tecnici dell’Istituto e dell’allenatore Paolo Camossi, si è sottoposto a delle prove di resistenza alla velocità sui 150in cui ha raggiunto anche i 10al secondo. A distanza di nove mesi dai test svolti in preparazione deidi Eugene 2022, il campione di Tokyo 2020 è tornato sulla pista di Tor di Quinto per misurarsi ancora con lo scudo sviluppato da un progetto del 1987 del professor Antonio Dal Monte, già ...

