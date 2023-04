Atletica | Iliass Aouani torna in gara dopo il record italiano! Annunciata la prossima corsa | cambia la distanza

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023)si appresta are inaver timbrato ilitaliano di Maratona. Il milanese sarà impegnato alla Roma Appia Run,di 13 chilometri che percorre la via più moderna dell’antica Roma che andrà in scena domenica 16 aprile. A un mese dalla strepitosa impresa di Barcellona, quando siglò il 2h07:16 con cui abbassò di tre secondi il primato nazionale, il 27enne si cimenterà in un evento che si disputa su ben cinque pavimentazioni diverse: dall’asfalto al sampietrino, dal basolato lavico allo sterrato per finire in pista allo stadio Nando Martellini delle Terme di Caracalla.se la dovrà vedere con Nekagenet Crippa (2h12:11 alla recente Maratona di Roma chiusa al sesto posto) e con l’eritreo ...