Atalanta | De Roon | «Contento delle ultime prestazioni Tifosi? Rapporto indelebile»

Le parole del centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon eletto come MVP di marzo in un mese assolutamente strepitoso Tramite il canale Youtube dell'Atalanta (in collaborazione con Italian-Optic), il centrocampista De Roon ha rilasciato qualche dichiarazione essendo vincitore del famoso MVP di Marzo. prestazioni AD ALTO LIVELLO – «Sono molto Contento che ho vinto questo premio. Le mie prestazioni sono state davvero buone l'ultimo mese, avendo anche segnato qualche goal». Rapporto CON I Tifosi – «Con i Tifosi dell'Atalanta siamo sempre legati. Secondo me è un Rapporto che durerà per sempre con loro».

