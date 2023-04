Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il 18 aprile, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva 38), a Roma, si terrà il primo convegno di Astro4her: 'Donne e futuro: parita' di genere per aziende eque e sostenibili'. L'incontro si propone di supportare il processo culturale che vede le donne protagoniste di un futuro prossimo più equo e sostenibile anche nel mondo del lavoro, dove possano trovare spazi di realizzazione ed inclusione effettivamente garantiti. "La parità di genere è destinata a divenire sempre più uno strumento di equità e inclusione, favorendo, altresì, l'immagine e la reputazione di ogni realtà aziendale attraverso un percorso di adozione di best practice che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il 18 aprile, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva 38), a Roma, si terrà ildi: 'Donne e futuro: parita' diper'. L'incontro si propone di supportare il processo culturale che vede le donne protagoniste di un futuro prossimo più equo e sostenibile anche nel mondo del lavoro, dove possano trovare spazi di realizzazione ed inclusione effettivamente garantiti. "Ladiè destinata a divenire sempre più uno strumento di equità e inclusione, favorendo, altresì, l'immagine e la reputazione di ogni realtà aziendale attraverso un percorso di adozione di best practice che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili: (Adnkronos) - L’incontro si propone d… - Giornaleditalia : Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili - Jammasrl : #Associazioni astro4her presenta il suo primo convegno: “Donne e futuro: parità di genere per aziende eque e sosten… -

Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e ... Il Tirreno Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il 18 aprile, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva 38), a Roma, si terrà il primo convegno di as ... Parità di genere e lavoro, il 18 aprile a Roma il convegno di Astro4her Astro4her presenta il suo primo convegno 'Donne e futuro: parità di genere per aziende eque e sostenibili', in programma a Roma il 18 aprile. Roma, 14 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il 18 aprile, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva 38), a Roma, si terrà il primo convegno di as ...Astro4her presenta il suo primo convegno 'Donne e futuro: parità di genere per aziende eque e sostenibili', in programma a Roma il 18 aprile.