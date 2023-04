Astro4her, primo convegno su parità di genere per aziende eque e sostenibili (Di venerdì 14 aprile 2023) Chi fosse interessato a partecipare potrà accreditarsi inviando una mail a segreteria@Astro4her.it o seguire la diretta streaming al link pubblicato sui canali social di Astro4her. 14 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Chi fosse interessato a partecipare potrà accreditarsi inviando una mail a segreteria@.it o seguire la diretta streaming al link pubblicato sui canali social di. 14 aprile 2023

Roma, 14 apr. - Il 18 aprile, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva (piazza della Minerva 38), a Roma, si terrà il primo convegno di astro4her: 'Donne e futuro: parita' di genere per aziende eque e sostenibili'. L'incontro si propone di supportare il processo culturale che vede le donne protagoniste di un futuro ...