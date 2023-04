ha organizzato presso la sede di Confitarma il dibattito "Port in Italy: un piano strategico per laportualità turistica". Il PresidenteLuciano Serra ha ...Ad affermarlo in una nota è il presidente di, Luciano Serra dopo l'incontro di ieri a Roma, presso la sede del ministero, con il ministro del Turismo Daniela Santanchè . Un ...Ad affermarlo in una nota è il presidente di, Luciano Serra dopo l'incontro di ieri a Roma, presso la sede del ministero, con il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Un ...

Assonat-Confcommercio, con "Port in Italy" un piano strategico - Il ... Il Sole 24 ORE

Il Presidente Assonat-Confcommercio Luciano Serra ha commentato: "La portualità turistica italiana ha la peculiarità di mettere insieme due eccellenze del Made in Italy, il turismo e la nautica e di ...