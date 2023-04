Assoluti di Nuoto | medaglie e pass mondiali | Ceccon e Martinenghi a Fukuoka

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 14 aprile 2023) Riccione – L’Italia sta rispondendo meglio di ogni altra Nazione al richiamo del campionato del mondo in Giappone. Sono bastate le prime giornate degliUnipolSai diper averne la conferma. E ne rimangono ancora tre da nuotare. Nella giornata d’apertura sei atleti hanno già staccato ilper2023 e nella seconda ci sono buone sensazioni e chance per aumentare il numero della squadra azzurra. Thomasc’è! E’ il settimo a prenotare il volo. Vince i 100 dorso in 53?36 (in batteria aveva fatto 54?31) e nuota sotto il tempo richiesto (53?74). Va subito a prendersi il vantaggio nella prima vasca e decolla in quella di ritorno. “Ho scaricato un pochino nei giorni scorsi – spiega il primatista e campione del mondo e d’Europa, allievo dell’allenatore dell’anno Alberto Burlina e ...