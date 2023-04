Assegno Unico 2023: importi aggiornati e nuovo calendario pagamenti (Di venerdì 14 aprile 2023) A un anno dall’entrata in servizio a pieno regime, l’Assegno Unico 2023 vede una serie di importanti novità. La prima è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e prevede l’aumento dell’importo dell’Assegno per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili.Inoltre, analogamente a quanto accade per le pensioni, anche l’importo dell’Assegno Unico 2023 è stato rivalutato per adeguarlo all’inflazione. In particolare la percentuale di rivalutazione per gli importi 2023 è pari all’8,1%, e si applica sia sugli importi base che sulle maggiorazioni: questo vuol dire che l’importo-base per figli minorenni passa da 175 a 189 euro per quanto riguarda la ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 14 aprile 2023) A un anno dall’entrata in servizio a pieno regime, l’vede una serie di importanti novità. La prima è stata introdotta dalla Legge di Bilancioe prevede l’aumento dell’importo dell’per i nuclei con figli minori a carico, i nuclei numerosi e quelli con figli disabili.Inoltre, analogamente a quanto accade per le pensioni, anche l’importo dell’è stato rivalutato per adeguarlo all’inflazione. In particolare la percentuale di rivalutazione per gliè pari all’8,1%, e si applica sia suglibase che sulle maggiorazioni: questo vuol dire che l’importo-base per figli minorenni passa da 175 a 189 euro per quanto riguarda la ...

