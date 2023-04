Aspettando Napoli-Verona con alcuni doppi ex (Di venerdì 14 aprile 2023) Se nell'immaginario collettivo Napoli-Verona significa quel gran gol di Diego Armando Maradona del 30 ottobre 1985, vi era l'Hellas a Fuorigrotta il 4 gennaio '70, giorno della prima rete in Serie A di Gianni Improta: quel dì indossava la casacca giallobù Sergio Clerici, il quale in maglia partenopea sfiorerà lo scudetto. A 'Citta nuova' è stato compagno di squadra anche di Salvatore Esposito, due annate con gli scaligeri dal 1977 al '79. Nel Verona che ottenne la prima promozione nel massimo campionato (1956-'57) vi era Gino Bertucco, poi quattro stagioni in riva al Golfo. L'Hellas è stato il primo club di Emanuele Del Vecchio, in seguito tre campionati con il Napoli. Nel 1970 Carlo Ripari andava a vestire la casacca partenopea dopo un biennio in gialloblù. Un'annata sotto il Vesuvio e una con gli scaligeri per ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Se nell'immaginario collettivosignifica quel gran gol di Diego Armando Maradona del 30 ottobre 1985, vi era l'Hellas a Fuorigrotta il 4 gennaio '70, giorno della prima rete in Serie A di Gianni Improta: quel dì indossava la casacca giallobù Sergio Clerici, il quale in maglia partenopea sfiorerà lo scudetto. A 'Citta nuova' è stato compagno di squadra anche di Salvatore Esposito, due annate con gli scaligeri dal 1977 al '79. Nelche ottenne la prima promozione nel massimo campionato (1956-'57) vi era Gino Bertucco, poi quattro stagioni in riva al Golfo. L'Hellas è stato il primo club di Emanuele Del Vecchio, in seguito tre campionati con il. Nel 1970 Carlo Ripari andava a vestire la casacca partenopea dopo un biennio in gialloblù. Un'annata sotto il Vesuvio e una con gli scaligeri per ...

