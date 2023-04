Ascolti tv | i dati di giovedì 13 aprile

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 aprile 2023) Idi13Nella serata di ieri,132023, su Rai1 la fiction Un Passo dal cielo 7 ha portato a casa 3.834.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 10 Giorni Senza Mamma ha ottenuto 1.634.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 After ha registrato 568.000 spettatori pari al 3% di share. Su Italia 1 Captain America: The Winter Soldier ha coinvolto 991.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 846.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.101.000 spettatori con il 7.6% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.