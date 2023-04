Ascolti TV | Giovedì 13 Aprile 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Un Passo dal Cielo 7 Nella serata di ieri, Giovedì 13 Aprile 2023, su Rai1 la fiction Un Passo dal cielo 7 ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 10 Giorni Senza Mamma ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 After ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Captain America: The Winter Soldier ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 l’incontro di Europa League: Juventus-Sporting Lisbona segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Faking It – Bugie o verità? ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul 20 Focus – ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 aprile 2023) Un Passo dal Cielo 7 Nella serata di ieri,13, su Rai1 la fiction Un Passo dal cielo 7 ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 10 Giorni Senza Mamma ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 After ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Captain America: The Winter Soldier ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 l’incontro di Europa League: Juventus-Sporting Lisbona segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Faking It – Bugie o verità? ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul 20 Focus – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : Ascolti tv giovedì 13 aprile 2023: Un Passo dal Cielo, Juve-Sporting Lisbona - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 13 aprile 2023: Un passo dal cielo 7, 10 giorni senza mamma, Piazzapulita, Pechino Express, dati… - CorriereCitta : #AscoltiTv Un passo dal cielo 7 e 10 giorni senza mamma, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di giovedì 13 apri… - Giovann97303124 : RT @Giovann97303124: #nikiters Giovedi 5/4 Italia 1, Back to school 1.081.000spettatori(7,5%);Giovedi 12/4 Back to School: 840.000spettator… - Giovann97303124 : #nikiters Giovedi 5/4 Italia 1, Back to school 1.081.000spettatori(7,5%);Giovedi 12/4 Back to School: 840.000spetta… -