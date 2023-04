ASCOLTI TV 13 APRILE 2023: UN PASSO DAL CIELO (21,2%), JUVE-SPORTING (12,1%) SUPERA 10 GIORNI SENZA MAMMA (9,2%), BENE DRITTO E ROVESCIO (7,6%), PIAZZAPULITA (5,1%) (Di venerdì 14 aprile 2023) ASCOLTI TV 13 APRILE 2023 · Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 789 18.70Storie Italiane – 1021 18.90È Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1624 13.70Oggi è un Altro Giorno – 1696 15.90Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – x (finale x)Tg1 – xCinque Minuti + Soliti Ignoti – 4066 20.20 + 4406 20.40Un PASSO Dal CIELO – 3834 21.22Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1013 21.60Mattino 5 News – 940 22.30Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 14 aprile 2023)TV 13· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 789 18.70Storie Italiane – 1021 18.90È Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1624 13.70Oggi è un Altro Giorno – 1696 15.90Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – x (finale x)Tg1 – xCinque Minuti + Soliti Ignoti – 4066 20.20 + 4406 20.40UnDal– 3834 21.22Porta a Porta + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1013 21.60Mattino 5 News – 940 22.30Forum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 + Saluti ...

