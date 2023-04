Ascolti TV 13 aprile 2023 | auditel ieri sera | Un Passo dal Cielo 7 o 10 Giorni senza Mamma

(Di venerdì 14 aprile 2023)TV 13Da circa 3 settimane la fiction Undalè leader assoluto del giovedìcon uno share superiore al 22%, dopo il debutto con il 27%. Mediaset prova a rispondere con commedie italiane su Canale 5 e film d’animazione su Italia 1., abbiamo visto 10su Canale 5 e Captain America The Winter Soldier su Italia 1. Rete 4 conferma Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio che sfida a distanza Piazzapulita di Corrado Formigli. Su TV8 l’esclusiva partita di Europa League Juventus-Sporting. A seguire, glitv del 13giovedì 13 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel giovedì 13 aprile: Un passo dal cielo batte anche la Juve, bene Dritto e Rovescio - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 13 aprile: chi ha vinto tra Un passo dal cielo e 10 giorni senza mamma - infoitcultura : Ascolti Tv 13 aprile 2023, Un Passo dal Cielo 7 vola in paradiso - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 13 aprile 2023: Un Passo dal Cielo a 3,8 mln (21,2%), Juve-Sporting Lisbona a 2,5 mln (12%) - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 13 aprile 2023: Un passo dal cielo doppia 10 giorni senza mamma, bene l'Europa League… -

serata di ieri, 13: auditel programmi andati in onda sulle reti minori Passiamo, adesso, ai dati auditel dei programmi delle reti minori, utilizzando come fonte sempre il sito ...... Bugie o verità Tv8 - Europa League: Juventus - Sporting Lisbona è stato seguito da 2.477.000 spettatori (12.1%)tv giovedì 132023: preserale e access prime time Rai Uno: Soliti ...tv 132023 in Prima Serata su Rai1 la fiction Un Passo dal cielo 7 ha conquistato una media di 3.834.000 spettatori pari al 21.2%. Su Canale 5 '10 Giorni Senza Mamma' 1.634.000 ...

Ascolti tv e dati Auditel mercoledì 12 aprile: trionfa Luce dei tuoi occhi 2, beffata anche Pretty Woman Virgilio Notizie

Il palinsesto televisivo di giovedì 13 aprile e i dati Auditel registrati da film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento ...I dati Auditel di giovedì 13 aprile 2023: domina "Un passo dal cielo", che batte persino la Juve. Ok Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete 4 ...