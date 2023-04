Ascesa e disfatta del polo dei liberal democratici e anche nostra

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 aprile 2023) La sintesi sul naufragio improvviso del Terzoè questa: uno dei due Dioscuri ha fatto saltare (per ora) il partito unitario dei, lasciando credere che la colpa sia dell’altro. Il colpevole o il salvatore – a seconda di come la si pensi sul defunto progetto politico recentemente bocciato dagli elettori in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia – è Matteo Renzi, nonostante l’ex premier e i suoi dicano il contrario e facciano notare l’inaffidabilità di Carlo Calenda, già protagonista nei mesi scorsi di due analoghe e repentine giravolte con il Pd e con PiùEuropa. Attenzione: Renzi non è contrario al partito unitario, più volte ha detto che quello è «il destino e la destinazione» di Italia viva, vuole solo arrivarci con più cautela, come il cancelliere Ferrer che nei Promessi Sposi invitava il cocchiere Pedro a ...