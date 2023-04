As Bestas | la legge dell’uomo e il seme della violenza

...premio Oscar - si- " ricorda - più che un esorcista - il gladiatore che lo rese celebre, o anche un Rambo o un supereroe della Marvel ". In uscita stasera nelle sale italiane. ESCE AS, ...La guerra è aperta in As, proprio come nell'esplosiva serie poliziesca Antidisturbios , e ... L'inospitalità del luogo richiama la ricerca della violenza comepersonale delle relazioni ......premio Oscar - si- " ricorda - più che un esorcista - il gladiatore che lo rese celebre, o anche un Rambo o un supereroe della Marvel ". In uscita stasera nelle sale italiane. ESCE AS, ...

As Bestas - La terra della discordia Recensione: un thriller teso e crudele Everyeye Cinema

Il regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen firma un tetro e opprimente ritratto del male, in questa violenta e cieca resa dei conti aperta a più sfumature.As Bestas mantiene altissimo il livello della tensione anche quando non succede nulla e conferma il talento del regista spagnolo.