Artem Uss | i giudici | “Nordio tranquillizzò gli Usa sulla sicurezza degli arresti domiciliari Poteva chiedere il carcere | ma non lo ha fatto”

(Di venerdì 14 aprile 2023) La fuga dall’Italia diUss non è responsabilità della magistratura, perché nemmeno il governo si era reso conto del rischio. È quanto in sintesi scrive la Corte d’Appello di Milano nella relazione inviata al ministro della Giustizia Carlo, che ha disposto un’ispezioneconcessioneall’uomo d’affari e presunto trafficante d’armi russo, arrestato il 17 ottobre all’aeroporto di Malpensa su mandatoUsa ed evaso il 22 marzo da una cascina di Basiglio (alle porte del capoluogo lombardo) rompendo il braccialetto elettronico. Dal testo emerge che il 29 novembre il Dipartimento di Giustizia Usa chiese chiarimenti a Roma sull’attenuazione della misura cautelare (da) nei ...

Arrivano i chiarimenti della Corte d'Appello di Milano, dopo la fuga dell'imprenditore russoevaso il 22 marzo dai domiciliari cui era sottoposto nella sua casa a Basiglio (Milano) in attesa di essere estradato negli Usa. La Corte, in una relazione, chiarisce che, dopo aver deciso ..."Caso: intervista al senatore Enrico Borghi" realizzata da Federico Punzi . L'intervista è stata registrata venerdì 14 aprile 2023 alle ore 12:31.MILANO, 14 APR La Corte d'Appello di Milano, dopo aver deciso il 25 novembre i domiciliari per(eseguiti il 2 dicembre quando venne reperito il braccialetto elettronico), non poteva aggravare d'ufficio la misura cautelare se non nel caso di violazioni dei domiciliari, ma la Procura ...

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti chiesero chiarimenti al ministero della Giustizia italiana sulle decisioni prese nei confronti di Artem Uss, l'imprenditore russo, figlio di Aleksandr governatore della ...La relazione dei magistrati milanesi sulla fuga del faccendiere russo: “Dopo la concessione dei domiciliari nessuno fece ricorso” ...