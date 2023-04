Artem Uss | ecco perché la Corte d’appello ha concesso i domiciliari nonostante l’allerta di un giudice sul rischio di fuga

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’imprenditore russoUss, evaso lo scorso 22 marzo, «è radicato in Italia e ha dimostrato di disporre di una abitazione a Basiglio, nel Milanese» e in questa situazione familiare «non è più necessario il mantenimento della misura più afflittiva del carcere». È quello che si legge nell’ordinanza, datata 25 novembre, con cui ladi Milano ha disposto icon braccialetto elettronico per l’imprenditore russo, figlio di Aleksandr, governatore della regione di Krasnoyarsk. Una misura, quella dei, che secondo i giudici Fagnoni-Curami-Caramellino, «risultava idonea a garantire l’eventuale consegna della persona» agli Stati Uniti. Sempre nella documentazione che ladel capoluogo lombardo ha inviato al ministro della ...

Il ministro Nordio manda gli ispettori a Milano dopo la fuga dell'imprenditore russoL'imprenditore russo, evaso lo scorso 22 marzo, "è radicato in Italia e ha dimostrato di disporre di una abitazione a Basiglio, nel Milanese" e in questa situazione familiare "non è più necessario il ...

Il Ministero della Giustizia il 6 dicembre rispose ad una lettera del Dipartimento di Giustizia degli Usa del 29 novembre, che aveva evidenziato il rischio che l'imprenditore russo Artem Uss, per cui ...Nella relazione della Corte d’Appello di Milano al ministero della Giustizia si ricostruisce come, dopo la lettera agli Usa, nessuno ha chiesto un inasprimento della misura per Artem Uss potere che ...