Arriva l’«educazione finanziaria», imprenditori già a scuola e subalterni al mercato (Di venerdì 14 aprile 2023) L’educazione finanziaria entra nelle scuole italiane con il benestare delle associazioni dei banchieri e della consulenza. Non sarà un insegnamento disciplinare, ma sarà introdotta nelle poche ore previste per l’educazione first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 aprile 2023) L’entra nelle scuole italiane con il benestare delle associazioni dei banchieri e della consulenza. Non sarà un insegnamento disciplinare, ma sarà introdotta nelle poche ore previste per l’first appeared on il manifesto.

