Arriva il primo smartphone web3: ecco il Solana Saga (Di venerdì 14 aprile 2023) Solana Mobile ha introdotto il suo primo dispositivo Android: il Saga. I clienti di Stati Uniti, UE, Regno Unito, Canada, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda potranno ordinare il nuovo telefono a partire dall’8 maggio. Solana Saga è progettato per integrare perfettamente l’esperienza web3 sul tuo telefono cellulare e “superare” i limiti delle app store Google e Apple, le quli applicano regole rigide sui loro sistemi di pagamento e molte app web3 devono scendere a compromessi. Ed è proprio qui che entra in gioco “Solana Saga”. Un app store Solana separato si trova accanto alle app Android native. Il dispositivo mobile è progettato con due elementi tecnologici chiave: essere utile per un pubblico web3 e ... Leggi su blockworld (Di venerdì 14 aprile 2023)Mobile ha introdotto il suodispositivo Android: il. I clienti di Stati Uniti, UE, Regno Unito, Canada, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda potranno ordinare il nuovo telefono a partire dall’8 maggio.è progettato per integrare perfettamente l’esperienzasul tuo telefono cellulare e “superare” i limiti delle app store Google e Apple, le quli applicano regole rigide sui loro sistemi di pagamento e molte appdevono scendere a compromessi. Ed è proprio qui che entra in gioco “”. Un app storeseparato si trova accanto alle app Android native. Il dispositivo mobile è progettato con due elementi tecnologici chiave: essere utile per un pubblicoe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : ??Finalmente anche in Italia il dibattito sui #jetprivati arriva in Parlamento con una proposta di legge: un primo… - Eurosport_IT : LA SPUNTA LA JUVENTUS ???? Dopo un primo tempo sofferto, arriva la rete di Federico Gatti che porta in vantaggio i… - Blockworld_it : Arriva il primo smartphone web3: ecco il Solana Saga - SimonaA2bate : RT @Greenpeace_ITA: ??Finalmente anche in Italia il dibattito sui #jetprivati arriva in Parlamento con una proposta di legge: un primo pass… - Alise0 : RT @MomentiZen: Chi segue gli altri, non arriva mai primo. Proverbio #mz -