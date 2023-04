Arriva il bonus trasporti: i requisiti e le tempistiche dell'aiuto del governo (Di venerdì 14 aprile 2023) Un incentivo fino a 60 euro usufruibile per acquistare un abbonamento mensile o annuale relativo a mezzi di trasporto pubblici su gomma e su rotaia. È questo il contenuto del bonus trasporti 2023, che diventerà accessibile su piattaforma digitale dalle ore 8 di lunedì 17 aprile. Ma chi può beneficiare del supporto economico elargito dal governo e quali sono i requisiti? Qualunque cittadino abbia un reddito complessivo nel 2022 che non sfori il tetto dei 20.000 euro. Quindi studenti e lavoratori, certo, ma la misura è rivolta anche ai pensionati. La ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, si è dichiarata parecchio soddisfatta del lavoro svolto in merito all'attivazione del bonus: “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Un incentivo fino a 60 euro usufruibile per acquistare un abbonamento mensile o annuale relativo a mezzi di trasporto pubblici su gomma e su rotaia. È questo il contenuto del2023, che diventerà accessibile su piattaforma digitale dalle ore 8 di lunedì 17 aprile. Ma chi può beneficiare del supporto economico elargito dale quali sono i? Qualunque cittadino abbia un reddito complessivo nel 2022 che non sfori il tetto dei 20.000 euro. Quindi studenti e lavoratori, certo, ma la misura è rivolta anche ai pensionati. La ministra del Lavoro ee politiche sociali, Marina Calderone, si è dichiarata parecchio soddisfatta del lavoro svolto in merito all'attivazione del: “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il ...

