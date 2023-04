Arrestata la talpa dei Pentagon Leakes. Aviatore 21enne della Guardia nazionale

(Di venerdì 14 aprile 2023) - Già oggi potrebbe comparire in un'aula di tribunale. Deve rispondere di 'estrazione, conservazione e trasmissione non autorizzata di informazioni classificatedifesa

- Già oggi potrebbe comparire in un'aula di tribunale. Deve rispondere di 'estrazione, conservazione e trasmissione non autorizzata di informazioni classificate della difesa nazionaleSi chiama Jack Teixeira , ha 21 anni e lavora per la divisione dell'intelligence della Air National Guard del Massachusetts, la presuntadei Pentagon Leaks,ieri dall' FBI . Il suo nome era stato diffuso dal New York Times nella giornata di ieri e in serata è arrivata la conferma della sua identità. [...] 150214 QUESTO ...Un ragazzo, Jack Teixeira , 21 anni, assegnato al dipartimento di intelligence della Guardia nazionale, sezione Aeronautica, nello Stato americano del Massachusetts , ma è la, appena stanata ...

Arrestata la talpa del Pentagono.

Ha 21 anni e lavorava in una base militare. Il giovane è sospettato di aver pubblicato online decine di documenti riservati provenienti dal dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.Si chiama Jack Teixeira, nome in codice “OG”, il 21enne membro della Guardia Nazionale dell’aeronautica degli Stati Uniti arrestato ieri dall’Fbi perché sospettato di essere la “talpa” responsabile de ...