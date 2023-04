Armando Incarnato nel caos: due ex dame di UeD lo smascherano (Di venerdì 14 aprile 2023) In questi giorni a Uomini e Donne si sta molto parlando di Armando Incarnato. Il cavaliere è stato accusato di avere un manager e di aver fatto i provini per entrare al GF Vip. Lui ha negato tutto ed ha esortato Maria De Filippi ad indagare sulla faccenda per fare chiarezza una volta per tutte. In queste ore, però, sul web sono molti i protagonisti che stanno dicendo la loro su quanto accaduto. Soprattutto alcune donne che, in passato, hanno avuto a che fare con Armando, hanno deciso di dire la loro attraverso i social. Ecco cosa è emerso. Le dure parole di Veronica Ursida contro Armando Incarnato Due ex dame di Uomini e Donne hanno fatto delle dichiarazioni mediante i loro profili Instagram in cui hanno rivelato che cosa pensano di tutto il polverone che è stato sollevato contro ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 aprile 2023) In questi giorni a Uomini e Donne si sta molto parlando di. Il cavaliere è stato accusato di avere un manager e di aver fatto i provini per entrare al GF Vip. Lui ha negato tutto ed ha esortato Maria De Filippi ad indagare sulla faccenda per fare chiarezza una volta per tutte. In queste ore, però, sul web sono molti i protagonisti che stanno dicendo la loro su quanto accaduto. Soprattutto alcune donne che, in passato, hanno avuto a che fare con, hanno deciso di dire la loro attraverso i social. Ecco cosa è emerso. Le dure parole di Veronica Ursida controDue exdi Uomini e Donne hanno fatto delle dichiarazioni mediante i loro profili Instagram in cui hanno rivelato che cosa pensano di tutto il polverone che è stato sollevato contro ...

