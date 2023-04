Aria d’oriente (Di venerdì 14 aprile 2023) Vincenzo Calafiore “ … dedicato a quelle -donne – che conoscono il mare che abbiamo negli occhi. A quelle donne che nonostante tutto ancora sanno e continuano a sognare. Che non si arrendono davanti a niente e continuano Comunque a credere che un giorno, che ci sarà un giorno in cui al risveglio troveranno il loro sogno: la felicità di essere, di amare, di esistere nel cuore e nell’anima di un altro. Quelle che con un sì riempiono la vita, e sono lì nel cuore, nell’anima … sono lì con un altro sì! “ Vincenzo Calafiore Succede spesso di notte, in mare aperto, a Sud di Orione. La “ Pegasus “ ha un brivido, arriva uno strattone al boma e alla barra, non è solo un cambio di vento, è molto di più. Una trasfigurazione. Le stelle improvvisamente ardono, la temperatura aumenta di dieci gradi, il << mare >> diventa bastardo la “ ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 14 aprile 2023) Vincenzo Calafiore “ … dedicato a quelle -donne – che conoscono il mare che abbiamo negli occhi. A quelle donne che nonostante tutto ancora sanno e continuano a sognare. Che non si arrendono davanti a niente e continuano Comunque a credere che un giorno, che ci sarà un giorno in cui al risveglio troveranno il loro sogno: la felicità di essere, di amare, di esistere nel cuore e nell’anima di un altro. Quelle che con un sì riempiono la vita, e sono lì nel cuore, nell’anima … sono lì con un altro sì! “ Vincenzo Calafiore Succede spesso di notte, in mare aperto, a Sud di Orione. La “ Pegasus “ ha un brivido, arriva uno strattone al boma e alla barra, non è solo un cambio di vento, è molto di più. Una trasfigurazione. Le stelle improvvisamente ardono, la temperatura aumenta di dieci gradi, il << mare >> diventa bastardo la “ ...

