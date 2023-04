Arezzo, incidente sul lavoro: operaio schiacciato da carrello elevatore a Cavriglia. E’ grave (Di venerdì 14 aprile 2023) Da quanto appreso avrebbe riportato un trauma toracico da schiacciamento a causa del cedimento di un carello elevatore che, cadendo, lo ha colpito Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 aprile 2023) Da quanto appreso avrebbe riportato un trauma toracico da schiacciamento a causa del cedimento di un carelloche, cadendo, lo ha colpito

