Ares gate | “l’accordo interrotto da Mediaset per Donne d’onore e il flop di Bob & Marys mandarono in crisi la società di Losito e Tarallo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023)daper la produzione della fiction “” e il maxidel film “Bob” con Rocco Papaleo e Laura Morante. Sono due degli eventi che, secondo le testimonianze raccolte dalla procura di Roma, hanno contribuito a far saltare i conti dellaFilm di Teodosio, morto suicida nel gennaio del 2019. Per il fallimento dellaè indagato Alberto, compagno die considerato amministratore di fatto della casa di produzione. Nelle prossime settimane il pm Carlo Villani ne chiederà con ogni probabilità il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta. A lui vengono contestati alcuni fatti, come l’utilizzo ...