Ardea | l’Assessore Veronica Felici rassegna le dimissioni | è in corsa per le elezioni di Pomezia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 aprile 2023) Si è candidata a Sindaco per la città di, e per questo, però, deve fare una rinuncia. Rinuncia che arriva proprio nella mattinata di oggi, venerdì 14 aprile 2023, ufficializzata attraverso una nota ufficiale ed un comunicato che arriva proprio in queste ultime ore in redazione., il centrodestra va unito: ecco i partiti e le liste che sostengonoleDi fatto, il 14 e 15 maggio si vota aper il rinnovo del consiglio comunale dopo la caduta anticipata della Giunta del Movimento 5 Stelle guidata da Adriano Zuccalà. Manca solamente un mese, e già in questi giorni la campagna elettorale sta entrando nel vivo. ...