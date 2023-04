Ardea | il Sindaco e l’Assessore ai servizi sociali distribuiscono uova di Pasqua agli anziani

"Il comandante sarà sempre in giro in città insieme ai suoi agenti" ha detto ilNardella, ... Precedentemente ha guidato la Polizia Municipale die ancora prima è stato funzionario del ...Le voci diMainardi e Rebecca Boturri, facenti parte dello staff di Villa Medici del Vascello,...fa quando la villa stava per aprire i battenti al pubblico per la prima volta" commenta il...Presente alla cerimonia ildi Pagani che a Califano dedica, invece, una targa commemorativa. Grazie al comune diè stato reso merito a Califano del quale si riconosce l'indiscutibile ...

L'assessore alle Finanze del Comune di Ardea si dimette: Veronica ... Radio Studio 93

Questa mattina l’assessore alle Finanze del Comune di Ardea Veronica Felici, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, motivate dalla sua candidatura a sindaco della Città di Pomezia. “Con ...Un passo avanti “storico” per il destino delle palazzine che formano l’ormai noto comprensorio “Lido delle Salzare”, a Tor San Lorenzo. Nel corso della mattinata di oggi, 14 aprile 2023, il sindaco di ...