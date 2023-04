Approvato primo vaccino contro malaria che supera soglia 75% efficacia (Di venerdì 14 aprile 2023) Una svolta epocale nella lotta alla malaria, malattia infettiva tra le più antiche e pericolose, che uccide ogni anno mezzo milione di persone a livello globale, la metà bambini sotto i 5 anni, in prevalenza dell’Africa Sub-Sahariana. L’Università di Oxford ha sviluppato il primo vaccino contro la malaria che supera la soglia del 75% di efficacia prevista dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il nuovo vaccino (R-21/Matrix-M) è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford, è stato Approvato dalle autorità regolatorie ghanesi (Fda Ghana) ed “è il secondo vaccino contro la malaria Approvato in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Una svolta epocale nella lotta alla, malattia infettiva tra le più antiche e pericolose, che uccide ogni anno mezzo milione di persone a livello globale, la metà bambini sotto i 5 anni, in prevalenza dell’Africa Sub-Sahariana. L’Università di Oxford ha sviluppato illacheladel 75% diprevista dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il nuovo(R-21/Matrix-M) è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford, è statodalle autorità regolatorie ghanesi (Fda Ghana) ed “è il secondolain ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Malaria, approvato primo vaccino che supera soglia 75% di efficacia - donadiomaria : RT @TgrLeonardo: Approvato in Ghana il vaccino anti malaria dello Jenner Institute di Oxford. Dopo decenni di ricerche è il primo a superar… - Mgbellelli : RT @GiacomoGorini: Si è verificato un evento storico nella storia della medicina: il primo vaccino altamente efficace contro la malaria è s… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Il nuovo vaccino per la malaria è stato approvato per l’uso nei bambini di età compresa tra i 5 mesi e i 36 mesi. https:/… - TgrRai : RT @TgrLeonardo: Approvato in Ghana il vaccino anti malaria dello Jenner Institute di Oxford. Dopo decenni di ricerche è il primo a superar… -