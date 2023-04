Apple punta a riutilizzare i materiali per essere sempre più sostenibile (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Apple si prepara a grandi cambiamenti per i propri device con l’obiettivo di migliorare l’usabilità e la sostenibilità. Infatti, l’azienda di Cupertino ha annunciato che andrà ad utilizzare una nuova tecnologia per quanto riguarda le batterie. Entrando maggiormente nel dettaglio, il brand della mela utilizzerà solo batterie riciclabili basate sul cobalto. L’introduzione della nuova tecnologia diventerà effettiva entro i prossimi due anni. La data indicata da Apple è il 2025, entro cui verrà completata la transizione. Il passaggio alle batterie riciclabili al cobalto permetterà di ridurre l’impronta di carbonio prodotta dall’azienda. In questo modo, l’azienda di Tim Cook potrà diventare carbon neutral entro la fine del decennio. Apple si sta impegnando per rendere i propri device sostenibili e azzerare l’impronta di ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroidsi prepara a grandi cambiamenti per i propri device con l’obiettivo di migliorare l’usabilità e la sostenibilità. Infatti, l’azienda di Cupertino ha annunciato che andrà ad utilizzare una nuova tecnologia per quanto riguarda le batterie. Entrando maggiormente nel dettaglio, il brand della mela utilizzerà solo batterie riciclabili basate sul cobalto. L’introduzione della nuova tecnologia diventerà effettiva entro i prossimi due anni. La data indicata daè il 2025, entro cui verrà completata la transizione. Il passaggio alle batterie riciclabili al cobalto permetterà di ridurre l’impronta di carbonio prodotta dall’azienda. In questo modo, l’azienda di Tim Cook potrà diventare carbon neutral entro la fine del decennio.si sta impegnando per rendere i propri device sostenibili e azzerare l’impronta di ...

