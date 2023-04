Aouar l’algerino che potrebbe parlare romano (Di venerdì 14 aprile 2023) – La Francia dell’ultimo decennio è costellata di giovani promesse calcistiche, alcune mantenute altre vere e proprie meteore. Tra i tanti talenti che hanno incantato la penisola transalpina spicca sicuramente Houssem Aouar! Giovane classe 1998 muove i suoi primi passi in una delle accademie calcistiche più brillanti d’Europa, il settore giovanile dell’ Olympique Lyonnais. Nel 2009, all’età di undici anni, inizia la sua esperienza nelle giovanili della prima squadra di Lione, firmando il suo primo contratto da professionista nel 2016 che lo legherà al club francese fino al 2019. Nel 2017 ,l’allora tecnico Bruno Gènèsio, lo fa esordire ufficialmente nel mondo dei grandi, più precisamente il 16 Febbraio 2017, in Europa League, nel match di andata vinto 4-1 contro gli olandesi dell’ AZ Alkmaar. Houssem Aouar, proprio come Benzema, Lacazette, ed altri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) – La Francia dell’ultimo decennio è costellata di giovani promesse calcistiche, alcune mantenute altre vere e proprie meteore. Tra i tanti talenti che hanno incantato la penisola transalpina spicca sicuramente Houssem! Giovane classe 1998 muove i suoi primi passi in una delle accademie calcistiche più brillanti d’Europa, il settore giovanile dell’ Olympique Lyonnais. Nel 2009, all’età di undici anni, inizia la sua esperienza nelle giovanili della prima squadra di Lione, firmando il suo primo contratto da professionista nel 2016 che lo legherà al club francese fino al 2019. Nel 2017 ,l’allora tecnico Bruno Gènèsio, lo fa esordire ufficialmente nel mondo dei grandi, più precisamente il 16 Febbraio 2017, in Europa League, nel match di andata vinto 4-1 contro gli olandesi dell’ AZ Alkmaar. Houssem, proprio come Benzema, Lacazette, ed altri ...

