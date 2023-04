Antonella Fiordelisi | l’ex Gianluca | “Non mi ha denunciato | i vestiti ”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - Novella_2000 : Antonella Fiordelisi, denuncia all'ex Gianluca? Ecco come stanno davvero le cose #donnalisi - 58mpc1 : RT @Mara56113529: già mi immagino i vari gossippari da bancarella del mercato Edoardo Donnamaria sta con Antonella Fiordelisi e va a viv… - ImFairyam : @BITCHYFit Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi… - Cristin08296654 : RT @NikitaNikivip: Dopo qualche drink al raduno Antonella e Nikita stanno così ?????????? #donnalisi #nikiters @Anto_Fiordelisi @Uraganonikita… -

Su Twitter hanno provato a fare delle ricostruzioni ed hanno subito indicato lacome l'incriminata (ma potrebbe essere anche un'altra) e la donna in questione come una ...Erano presenti alla festa Edoardo Donnamaria e, Davide Donadei , Attilio Romita , Luca Salatino , la vincitrice Nikita Pelizon , ma anche George Ciupilan e Ginevra Lamborghini . ...Edoardo Donnamaria si dimostra estremamente geloso nei confronti della sua fidanzata, al punto da intervenire sui social per calmare l'esuberanza dei fan della schermitrice. Quali potrebbero essere le ragioni del suo comportamento E soprattutto, quale è stata la ...

Antonella Fiordelisi da protagonista e non del GF Vip è sulla bocca di tutti (e per qualsiasi motivo). Ieri a ospite di Casa Pipol, il suo ex Gianluca Benincasa, che non ha mancato occasione di ...Party esclusivo del "Grande Fratello Vip". L'altra sera molti, ma non tutti, dei concorrenti della settima edizione del reality si sono ritrovati un un locale di Roma per festeggiare insieme la conclu ...