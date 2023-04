Antonella Fiordelisi durante il party del GFVip mette like a post contro gli Incorvassi (Di venerdì 14 aprile 2023) Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno passato insieme a tutti i loro amici la festa del Grande Fratello Vip e questo sarebbe stato visto da Antonella Fiordelisi come una dimostrazione del loro poco amore. Proprio nel bel mezzo della festa, l’ex vippona ha infatti messo like ad un tweet contro gli Incorvassi che recita: “La finta coppia stasera manco si c@ga. Beh, guardate i Donnalisi, loro sì che sono innamorati“, aggiungendo sul finale l’hashtag #Incorvassi. Un tweet scritto da una donnalisa perché probabilmente nel corso della festa sono usciti numerosi video di Tavassi e Micol ridere e scherzare con gli altri vipponi, ma pochi di loro due in qualità di coppia. L’opposto di quanto mostrato da Antonella e Donnamaria. I like – ne è ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 aprile 2023) Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno passato insieme a tutti i loro amici la festa del Grande Fratello Vip e questo sarebbe stato visto dacome una dimostrazione del loro poco amore. Proprio nel bel mezzo della festa, l’ex vippona ha infatti messoad un tweetgliche recita: “La finta coppia stasera manco si c@ga. Beh, guardate i Donnalisi, loro sì che sono innamorati“, aggiungendo sul finale l’hashtag #. Un tweet scritto da una donnalisa perché probabilmente nel corso della festa sono usciti numerosi video di Tavassi e Micol ridere e scherzare con gli altri vipponi, ma pochi di loro due in qualità di coppia. L’opo di quanto mostrato dae Donnamaria. I– ne è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Quest’anno non ci saranno coppie celebri a Temptation Island. Esclusa quindi anche la presenza di Antonella Fiordel… - aleegriffin03 : @ antonella fiordelisi - Vincenz45893692 : @Anto_Fiordelisi Alla faccia di chi diceva che Antonella non si sarebbe portata nessun’amicizia fuori. Guarda qua q… - Arianna141089 : @BITCHYFit Biccy….al mondo ci sono altri miliardi di persone! Non esiste solo Antonella Fiordelisi!! Questa è ossessione!!! - malandrina9 : RT @BITCHYFit: Antonella Fiordelisi durante il party del GFVip mette like a post contro gli Incorvassi -