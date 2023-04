Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 14 aprile 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 aprile 2023), venerdì 14è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, venerdì 14, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata di, ci saranno scintille. Armando Incarnato ha cercato di chiarire la sua posizione dopo le accuse di Aurora, secondo la quale lui in realtà è solo in cerca di visibilità. Si parlerà poi di Alberto e Tiziana ...