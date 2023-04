Anticipazioni Serale di “Amici”: gli eliminati del 15 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) Manca un mese alla fine dell’edizione 2023 di Amici, il talent show più longevo della televisione italiana. La sfida si fa sempre più dura per gli alunni ancora in gara in attesa della finale, rimandata alla serata di domenica 14 maggio per evitare la sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest, che vedrà protagonista il vincitore di Sanremo Marco Mengoni. La quinta puntata, che sarà trasmessa su canale 5 domani, sabato 15 aprile, sarà ricca di colpi di scena. Tra sfide e ballottaggi, a intrattenere gli spettatori anche un’ospite speciale, in arrivo dal set di Mare Fuori. Da ricordare anche una speciale dedica a Maria De Filippi, da parte di uno dei concorrenti più amati di quest’edizione. Amici, le Anticipazioni: chi sarà eliminato nella quinta puntata La prima puntata del Serale di quest’edizione ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 aprile 2023) Manca un mese alla fine dell’edizione 2023 di, il talent show più longevo della televisione italiana. La sfida si fa sempre più dura per gli alunni ancora in gara in attesa della finale, rimandata alla serata di domenica 14 maggio per evitare la sovrapposizione con l’Eurovision Song Contest, che vedrà protagonista il vincitore di Sanremo Marco Mengoni. La quinta puntata, che sarà trasmessa su canale 5 domani, sabato 15, sarà ricca di colpi di scena. Tra sfide e ballottaggi, a intrattenere gli spettatori anche un’ospite speciale, in arrivo dal set di Mare Fuori. Da ricordare anche una speciale dedica a Maria De Filippi, da parte di uno dei concorrenti più amati di quest’edizione., le: chi sarà eliminato nella quinta puntata La prima puntata deldi quest’edizione ...

