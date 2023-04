Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 14 aprile

Leggi su zon

(Di venerdì 14 aprile 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 14Steffy e Thomas continuano ad avere una conversazione con Douglas. Zende, intanto, si sfoga con Katie. È rimasto molto deluso dalla voglia di libertà di Paris con la quale voleva fidanzarsi ufficialmente. Katie gli insinua il dubbio che ci sia un altro nella vita sentimentale della ragazza. Grace va da Carter: lo ha visto baciare la figlia e non accetta che lui metta in pericolo la relazione tra Paris e Zende. Rena Sofer- Filmografia parziale Cinema Una ...