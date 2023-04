Anticipazioni Amici 2023, Maria fa una cosa mai vista prima: ecco chi è finito al ballottaggio (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri sera 13 aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Amici. Grazie alle Anticipazioni possiamo svelare cosa è accaduto nel dettaglio in questa quinta puntata che ricordiamo andrà in onda sabato sera su Canale 5. Al ballottaggio finale sono finiti Ramon e Federica. Chi sarà uscito dalla Scuola? Il ballerino di Alessandra Celentano L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri sera 13 aprilesi è registrata una nuova puntata di. Grazie allepossiamo svelareè accaduto nel dettaglio in questa quinta puntata che ricordiamo andrà in onda sabato sera su Canale 5. Alfinale sono finiti Ramon e Federica. Chi sarà uscito dalla Scuola? Il ballerino di Alessandra Celentano L'articolo proviene da KontroKultura.

