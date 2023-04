Annunciati i 5 finalisti del Campiello Giovani 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Provengono 1 dalla Puglia, 1 dalla Sardegna e 3 dalla Lombardia È stata selezionata oggi a Verona la cinquina finalista della 28esima edizione del Campiello Giovani, concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. I cinque finalisti sono: Elisabetta Fontana, 21 anni di Como (CO), con il racconto “Sotto la pelle”; Valeria Lanza, 18 anni di Orsenigo (CO), con il racconto “Ifi e Lante”; Ester Mennella, 18 anni di Foggia (FG), con il racconto “Il portiere più scarso della storia”; Chiara Miscali, 19 anni di Ardauli (OR), con il racconto “La a quattrocentoquaranta hertz”; Emanuele Tomasoni, 18 anni di Brescia (BS), con il racconto “Tra sorrisi e macerie”. I racconti sono stati scelti dal Comitato Tecnico composto da Ermanno Paccagnini, Giulia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Provengono 1 dalla Puglia, 1 dalla Sardegna e 3 dalla Lombardia È stata selezionata oggi a Verona la cinquina finalista della 28esima edizione del, concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, organizzato dalla Fondazione Il– Confindustria Veneto. I cinquesono: Elisabetta Fontana, 21 anni di Como (CO), con il racconto “Sotto la pelle”; Valeria Lanza, 18 anni di Orsenigo (CO), con il racconto “Ifi e Lante”; Ester Mennella, 18 anni di Foggia (FG), con il racconto “Il portiere più scarso della storia”; Chiara Miscali, 19 anni di Ardauli (OR), con il racconto “La a quattrocentoquaranta hertz”; Emanuele Tomasoni, 18 anni di Brescia (BS), con il racconto “Tra sorrisi e macerie”. I racconti sono stati scelti dal Comitato Tecnico composto da Ermanno Paccagnini, Giulia ...

Annunciati i 5 finalisti del Campiello Giovani 2023 I finalisti avranno invece diritto a una dotazione di libri e all'invito alla cerimonia di premiazione del Premio Campiello. Le cinque opere finaliste saranno raccolte in una collana realizzata a ...