Animali | Vaccari Pd | ' governo incapace di affrontare emergenza lupi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - “Il monitoraggio dell'impatto del lupo, degli ibridi e dei cani inselvatichiti, sul comparto zootecnico è uno degli aspetti fondamentali per assicurare la conservazione del lupo e la tutela di imprese agricole e zootecniche, come ci insegna il lavoro svolto da Federparchi. Purtroppo oggi dalnon abbiamo ricevuto risposte concrete". Lo ha detto il capogruppo Pd in commissione Agricoltura Stefanoreplicando alla Camera alla risposta della sottosegretaria Matilde Siracusano all'interpellanza urgente di cui è firmatario assieme alla capogruppo Chiara Braga "Le predazioni sono la principale causa della chiusura di molti allevamenti, con ripercussioni su biodiversità, occupazione e manutenzione del territorio. Occorre ritrovare un equilibrio sostenibile che preservi la specie del lupo in purezza (l'ibridizzazione ...