Android Auto non permette più di avviare giochi, anche se l’auto è parcheggiata (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid Sembra che un nuovo bug su Android Auto non permetta agli utenti di utilizzare i giochi. L’app visualizza un messaggio di errore che dice: “GameSnacks non disponibile durante la guida” e, sebbene questo approccio abbia perfettamente senso, l’avviso è impreciso. Questo perché il veicolo è parcheggiato, affermano gli utenti che hanno usato questa funzione su Android Auto. Il programma blocca i giochi quando il veicolo è in movimento come impostazione predefinita e per ovvie ragioni. Google ha configurato il sistema operativo in modo che riuscisse a determinare quando il veicolo viene parcheggiato e quindi revocare la restrizione. A partire da un recente aggiornamento, questo non accade più. Gli utenti spiegano che mettere il veicolo in sosta e provare ad ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoSembra che un nuovo bug sunon permetta agli utenti di utilizzare i. L’app visualizza un messaggio di errore che dice: “GameSnacks non disponibile durante la guida” e, sebbene questo approccio abbia perfettamente senso, l’avviso è impreciso. Questo perché il veicolo è parcheggiato, affermano gli utenti che hanno usato questa funzione su. Il programma blocca iquando il veicolo è in movimento come impostazione predefinita e per ovvie ragioni. Google ha configurato il sistema operativo in modo che riuscisse a determinare quando il veicolo viene parcheggiato e quindi revocare la restrizione. A partire da un recente aggiornamento, questo non accade più. Gli utenti spiegano che mettere il veicolo in sosta e provare ad ...

