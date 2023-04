"Andrea ucciso dall'orso? Ecco perché la colpa è dei magistrati": accusa-choc (Di venerdì 14 aprile 2023) Non è uno scaricabarile quello di Maurizio Fugatti. E nemmeno un atto d'accusa o una polemica sulla polemica, che poi, alla fine, le discussioni hanno pure un po' stancato. È un dato di fatto: «Avevamo le mani legati. C'era una sentenza del Tar, c'era una decisione del Consiglio di Stato che ci impediva di abbattere Jj4. Cosa avremmo dovuto fare? Azioni illegali?». Fugatti è il presidente della provincia autonoma di Trento, è un leghista e (soprattutto) è un uomo di montagna. E la gente di montagna è fatta così: schietta, concreta, davanti a un problema si rimbocca le maniche. «Purtroppo la morte di Andrea Papi (il runner aggredito e ucciso dall'orso Jj4 la settimana scorsa in val di Sole: ndr) non è stato il primo episodio. Ne avevamo avuti altri».Dottor Fugatti, a quando risalgono le segnalazioni? ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Non è uno scaricabarile quello di Maurizio Fugatti. E nemmeno un atto d'o una polemica sulla polemica, che poi, alla fine, le discussioni hanno pure un po' stancato. È un dato di fatto: «Avevamo le mani legati. C'era una sentenza del Tar, c'era una decisione del Consiglio di Stato che ci impediva di abbattere Jj4. Cosa avremmo dovuto fare? Azioni illegali?». Fugatti è il presidente della provincia autonoma di Trento, è un leghista e (soprattutto) è un uomo di montagna. E la gente di montagna è fatta così: schietta, concreta, davanti a un problema si rimbocca le maniche. «Purtroppo la morte diPapi (il runner aggredito eJj4 la settimana scorsa in val di Sole: ndr) non è stato il primo episodio. Ne avevamo avuti altri».Dottor Fugatti, a quando risalgono le segnalazioni? ...

