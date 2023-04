Andrea Papi, l'Orsa JJ4 è salva (per ora): il Tar di Trento sospende l'ordinanza di abbattimento. Zoosafari: 'L'accogliamo noi' (Di venerdì 14 aprile 2023) Orsa JJ4 . Il Tar di Trento ha sospeso l'ordinanza di abbattimento dell'Orsa Jj4, l'animale che nella notte tra il 5 e il 6 aprile ha ucciso in Val di Sole il runner ventiseienne Andrea Papi . La Lega ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 aprile 2023)JJ4 . Il Tar diha sospeso l'didell'Jj4, l'animale che nella notte tra il 5 e il 6 aprile ha ucciso in Val di Sole il runner ventiseienne. La Lega ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Andrea Papi, l'orsa Jj4 è mamma. Lo zoologo: «Ha partorito all’inizio del 2022. Un rischio lo sfoltimento degli ani… - ilmessaggeroit : Andrea Papi, lettera della mamma: «Abbattere l'orsa non mi ridarà indietro mio figlio, la colpa non è sua» - fanpage : La LAV ha presentato proposta formale per impedire l’abbattimento dell’orsa responsabile dell'uccisione del runner… - lino4219 : RT @Avvenire_Nei: Dopo la tragedia in Trentino. La pace che Andrea Papi cercava e un’armonia da ritrovare - legalizzas : RT @repubblica: Il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento di Ji4, l'orsa che ha ucciso Andrea Papi -