Ancora un incidente sul lavoro. Operaio 52enne muore schiacciato da una ruspa (Di venerdì 14 aprile 2023) incidente sul lavoro a Brindisi, dove un uomo ha perso la vita all’interno della Ipem, schiacciato da una ruspa . La vittima è un Operaio di 52 anni, di Marcianise in provincia di Caserta, che lavorava... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 aprile 2023)sula Brindisi, dove un uomo ha perso la vita all’interno della Ipem,da una. La vittima è undi 52 anni, di Marcianise in provincia di Caserta, che lavorava...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... patrickzaki1 : In Italia, dove la diversità dovrebbe essere celebrata, è scandaloso che continuino ad essere lanciati commenti raz… - jasu1964 : RT @leopnd1: Non ci sono ancora notizie ufficiali dal @OfficialWRC ma fonti dal posto dicono che Craig Breen è morto dopo un incidente nei… - torinoggi : Ancora un incidente sulla tangenziale: scontro tra due auto all'altezza di Venaria, traffico paralizzato - FabrizioMauri4 : Non ci siamo ancora resi conto del pericolo che abbiamo corso tutti quanti. - altaka315 : RT @leopnd1: Non ci sono ancora notizie ufficiali dal @OfficialWRC ma fonti dal posto dicono che Craig Breen è morto dopo un incidente nei… -