Ancora non funziona Rabona Mobile il 14 aprile ma c'è un riscontro, focus rimborso (Di venerdì 14 aprile 2023) Nulla da fare, per il terzo giorno consecutivo non funziona Rabona Mobile, in particolare il suo servizio di connessione di rete. Oramai da mercoledì scorso i clienti del vettore Mobile non riescono in alcun modo a navigare con il loro telefono e resta disattivato il servizio di invio SMS, oramai da metà marzo. La situazione appare abbastanza preoccupante ma, almeno dopo tanta attesa, è giunto un riscontro da parte del vettore proprio sulle anomalie tecniche di scena. Le difficoltà di rete continuano e finalmente Rabona Mobile è intervenuta attraverso il suo canale Facebook per scusarsi del disagio causato nelle ultime ore ai suoi clienti. Peccato non ci siano dettagli sulla natura del disservizio: l'aspetto importante è il fatto che siano in corso i lavori per il ...

