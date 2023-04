Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiberoMagazine_ : Nuovi sviluppi sulla vicenda di #MassimoGiletti e #NonelArena - ArcaduAngelo : RT @AlfredCalogiuri: “Ma davvero credete alla balla dei soldi a Baiardo?” Sandra Amurri, storica opiniosita di ‘Non è l’Arena’ spiega cosa… - AlfredCalogiuri : “Ma davvero credete alla balla dei soldi a Baiardo?” Sandra Amurri, storica opiniosita di ‘Non è l’Arena’ spiega co… - infoitcultura : Sandra Amurri: 'Giletti sospeso per inchieste su intoccabili?' - News24Italy : #Sandra Amurri: 'Giletti sospeso per inchieste su intoccabili?' -

Massimo, le parole di Sandra. Nonostante questo, però, alcuni diretti interessati hanno voluto dire la propria . Innanzitutto lo stesso, che ha smentito le voci di una ......veramente avvenuta per i presunti rapporti con la Rai o perché il giornalista è in dissidio con La7 Si pone degli interrogativi anche la giornalista Sandra, storica ospite di Massimo: ......"Una variante quando non può essere gestita, viene eliminata" - dice ancora Sandra- Non ... "Che Massimosia il brutto anatroccolo nella cosiddetta "compagnia di giro" o, se si preferisce,...

Amurri: "Giletti sospeso dai poteri forti". E spunta una foto Libero Magazine

Giletti racconta di essere rimasto "basito" dalla decisione ... Chi aggiunge ipotesi personali è la giornalista della trasmissione Sandra Amurri: "Mi chiedo: c'è davvero qualcuno disposto a credere ...Tra chi sostiene che Massimo Giletti sia stato cacciato a causa del suo probabile ritorno in Rai e chi pensa che la colpa sia dei temi a volte troppo scottanti che il conduttore ha trattato nel suo ...