Amstel Gold Race: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Trittico delle Ardenne che, come di consueto, chiuderà la stagione delle classiche, si aprirà con la disputa della 57a edizione dell’Amstel Gold Race, in programma domenica 16 aprile. Ad aggiudicarsela lo scorso anno fu Michal Kwiatkowski, il quale al photofinish ebbe la meglio di Benoit Cosnefroy, con Tiesj Benoot L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Freccia del Brabante donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Parigi-Roubaix donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Trittico delle Ardenne che, come di consueto, chiuderà la stagione delle classiche, si aprirà con la disputa della 57a edizione dell’, in programma domenica 16 aprile. Ad aggiudicarsela lo scorso anno fu Michal Kwiatkowski, il quale al photofinish ebbe la meglio di Benoit Cosnefroy, con Tiesj Benoot L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Freccia del Brabante donne:tv eParigi-Roubaix donne:tv e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gcnItalia : Eccoci arrivati alla prima delle tre Classiche delle Ardenne, la Amstel Gold Race, che trasmetteremo in diretta* su… - romeobianchini : Domani mattina a quest’ora starò correndo la Amstel Gold Race. Ma non potevo drogarmi come tutti? - tribsportblog : Tribuna sportiva: Amstel Gold Race 2023: i favoriti - Fanta_Cycling : Percorso e favoriti @Amstelgoldrace ?????? - tribsportblog : Tribuna sportiva: Amstel Gold Race 2023: favoriti -