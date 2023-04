Amstel Gold Race donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di venerdì 14 aprile 2023) Arriva il Trittico delle Ardenne anche per le ragazze. Domenica 16 aprile disputeranno l’Amstel Gold Race donne, giunta alla sua 9a edizione: lo scorso anno a trionfare fu Marta Cavalli, la quale precedette Demi Vollering e Liane Lippert. Quella della lombarda è stata l’unica vittoria e l’unico podio italiano arrivato L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Ronde de Mouscron: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Parigi-Roubaix donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di venerdì 14 aprile 2023) Arriva il Trittico delle Ardenne anche per le ragazze. Domenica 16 aprile disputeranno l’, giunta alla sua 9a edizione: lo scorso anno a trionfare fu Marta Cavalli, la quale precedette Demi Vollering e Liane Lippert. Quella della lombarda è stata l’unica vittoria e l’unico podio italiano arrivato L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Ronde de Mouscron:tv eParigi-Roubaixtv e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gcnItalia : Eccoci arrivati alla prima delle tre Classiche delle Ardenne, la Amstel Gold Race, che trasmetteremo in diretta* su… - romeobianchini : Domani mattina a quest’ora starò correndo la Amstel Gold Race. Ma non potevo drogarmi come tutti? - tribsportblog : Tribuna sportiva: Amstel Gold Race 2023: i favoriti - Fanta_Cycling : Percorso e favoriti @Amstelgoldrace ?????? - tribsportblog : Tribuna sportiva: Amstel Gold Race 2023: favoriti -