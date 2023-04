Amministrative 2023, Forza Italia Fiumicino presenta la sua squadra (Di venerdì 14 aprile 2023) Fiumicino – Oggi è stata presentata la lista di Forza Italia per le prossime elezioni Amministrative del 14-15 maggio 2023. L’evento si è svolto alla presenza dell’on. Alessandro Battilocchio, il segretario comunale Raffaello Biselli e il capogruppo uscente Alessio Coronas, che hanno presentato la squadra dei 24 candidati che si misurerà con le urne. Presenza importante quella dell’on. Alessandro Battilocchio, a testimoniare lo stretto collegamento interistituzionale, quale motore propulsivo peer lazione politica in difesa degli interessi dei cittadini. La lista di Forza Italia si concentra su importanti temi come la tutela delle piccole e medie imprese, lo sviluppo della città, l’attenzione verso i giovani e le ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023)– Oggi è statata la lista diper le prossime elezionidel 14-15 maggio. L’evento si è svolto alla presenza dell’on. Alessandro Battilocchio, il segretario comunale Raffaello Biselli e il capogruppo uscente Alessio Coronas, che hannoto ladei 24 candidati che si misurerà con le urne. Presenza importante quella dell’on. Alessandro Battilocchio, a testimoniare lo stretto collegamento interistituzionale, quale motore propulsivo peer lazione politica in difesa degli interessi dei cittadini. La lista disi concentra su importanti temi come la tutela delle piccole e medie imprese, lo sviluppo della città, l’attenzione verso i giovani e le ...

